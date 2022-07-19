Galatasaray'ın yeni transferini İngilizler açıkladı: Glen Kamara!
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala ingilizlerden Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Ortaya atılan iddiaya göre Galatasaray Glen Kamara ile anlaştı.
Başkanlığa Dursun Özbek'in, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk'un getirildiği Galatasaray, yeni yönetim ile transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya mutlak bir futbolcu almayı düşünen sarı-kırmızılılar için İngiltere'den ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.
Birçok isimle temas halinde olan Galatasaray'ın gündemine bir futbolcu daha eklendi.
İngiliz medyasında yer alan habere göre, Cimbom, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Glasgow Rangers'ın yıldız orta sahası Glen Kamara'yı kadrosuna katma peşinde.
Sarı kırmızılıların 26 yaşındaki oyuncunun transferinde Brighton, Leipzig, Frankfurt ve Marsilya ile yarıştığı vurgulandı.