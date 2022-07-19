Galatasaray'ın yeni transferini İngilizler açıkladı: Glen Kamara!

Başkanlığa Dursun Özbek'in, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk'un getirildiği Galatasaray, yeni yönetim ile transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya mutlak bir futbolcu almayı düşünen sarı-kırmızılılar için İngiltere'den ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.