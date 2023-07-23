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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Zaha için saat verildi: Taraftarlara flaş çağrı!

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Zaha için saat verildi: Taraftarlara flaş çağrı!

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız futbolcu Wilfried Zaha'yı transfer etmeye çok yakın. Sarı- Kırmızılı ekip görüşmelerin başladığını duyururken İstanbul'a doğru yolan çıkan Zaha taraftarlara seslendi ve "Yoldayım geliyorum. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi. Öte yandan Galatasaray ise taraftarlarını havalimanına karşılamaya davet etti. İşte detaylar..

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Galatasaray, transfer için görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İstanbul'a doğru yola çıkan Zaha'nın taraftara seslendiği görüntüye yer verildi.

Bu paylaşımda Zaha, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Yoldayım, geliyorum. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere." dedi.

Galatasaray'dan taraftarlara ZAHA çağrısı!

Bu arada Galatasaray Kulübü, taraftarını Fildişi Sahilli oyuncuyu karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na davet etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Transfer görüşmelerine başladığımız Wilfried Zaha'yı hep birlikte karşılıyoruz!

Saat 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" ifadelerine yer verildi. 

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