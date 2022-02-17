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Galatasaray'ın yeni sportif direktörü belli oldu

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü belli oldu

Galatasaray, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulübün danışmanı Luis Campos'un önerisiyle seçilen Sensibile için resim açıklama yapılması bekleniyor.

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Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getiriliyor. Habertürk'ün haberine göre, sarı-kırmızılı kulüpte danışman olarak göreve yapan Luis Campos'un önerdiği belirtilen İtalyan futbol adamının kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Pasquale Sensibile kimdir?
50 yaşındaki Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria kulüplerinde sportif direktörlük görevi yaptı. Roma'da ise scout olarak çalıştı.

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