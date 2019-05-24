Galatasaray'ın şampiyonluk organizasyonu Cübbeli'nin damadı Esat Palazoğlu'na mı verildi
Galatasaray, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray kulübü 22. şampiyonluğu büyük bir törenle kutlayacak. Kutlama törenleriyle ilgili çok herkesi çok şaşırtacak gelişmeler yaşandı.
Galatasaray, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray kulübü 22. şampiyonluğu büyük bir törenle kutlayacak. Kutlama törenleriyle ilgili çok herkesi çok şaşırtacak gelişmeler yaşandı.
Başakşehir'i yenerek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yarın akşam TT Stadı'nda bir kupa töreni düzenleyecek. Kupa törenini düzenleyecek şirket, sarı-kırmızılı camiada yeni bir tartışmayı başlattı. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kutlamaları organizasyonunu kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı ve kardeşlerinin şirketi Adstation'a verdiğini yazdı.
Haber camia içinde büyük yankı uyandırırken, Başkan Mustafa Cengiz, konuyla ilgili konuştu. "Ben kulübe giren paraya bakarım” diyen Cengiz şu açıklamalarda bulundu. Cengiz, şunları söyledi: "Geçen seneki kutlamayı eski basketbolcumuz Selim Demir'in şirketi 900 bin TL'ye yaptı.
Bu sene de 1 milyon 550 bin TL + KDV istediler. Bunun üzerine ihale yaptık. İki şirket teklif verdi. En iyi teklif de 2.5 milyon TL ile o şirketten (Adstation) geldi. Organizasyonu ücretsiz yapacaklar, bize de 2.5 milyon TL ödeyecekler. Şimdi işi yapan şirkete versek Galatasaraylı ve Atatürkçü olacaktık, kulüp para kazanınca hain mi olduk? Ben kulübe giren paraya bakarım.