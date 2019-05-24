Galatasaray'ın şampiyonluk organizasyonu Cübbeli'nin damadı Esat Palazoğlu'na mı verildi

Bu sene de 1 milyon 550 bin TL + KDV istediler. Bunun üzerine ihale yaptık. İki şirket teklif verdi. En iyi teklif de 2.5 milyon TL ile o şirketten (Adstation) geldi. Organizasyonu ücretsiz yapacaklar, bize de 2.5 milyon TL ödeyecekler. Şimdi işi yapan şirkete versek Galatasaraylı ve Atatürkçü olacaktık, kulüp para kazanınca hain mi olduk? Ben kulübe giren paraya bakarım.