Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmayan üç isim

Kutlama töreni, Florya'da görev yapan isimlerin çağrılmasıyla başladı. Bu isimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular tek tek anons edildi. Sonrasında sahneye teknik heyet ve teknik direktör Fatih Terim çıkarken, son olarak da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay sahneye geldi. Taraftarlar, önce başkan Cengiz'i, sonrasında ise teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırdı.