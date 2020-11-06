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Galatasaray'ın ocak bombası Yunus Mallı 250 bin Euro’ya geliyor

Galatasaray, ocak ayında Yunus Mallı'yı kadrosuna katmaya hazırlanırken milli futbolcu 250 bin Euro’ya sarı-kırmızılı kulübe gelmeye razı.

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Fatih Terim’in sorunlu futbolcunun yerini doldurmak için harekete geçtiği ve milli takımdan öğrencisi olan Yunus Mallı’yla temasa geçtiği bildirildi.

Mainz’da oynadığı futbolla parmak ısırtan ve 12 milyon Euro karşılığında Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’nın yeşil beyazlı ekipte aradığını bulamaması Almanları hayal kırıklığına uğrattı. 

250 bin Euro’ya gelecek
Yaklaşık 4 yıldır Wolfsburg forması giymesine karşın geçtiğimiz sezon Union Berlin’e kiralanan 28 yaşındaki oyuncu iyice gözden düşerken kulübün Yunus’u Ocak ayında 250 bin Euro’ya bırakacak kadar gözünü kararttığı kaydedildi.

Fatih Terim'e sıcak bakıyor
Şu anda Bundesliga ekibinden 2,5 milyon Euro civarında maaş alan Yunus Mallı’nın Galatasaray’a ve milli takımdan hocası olan Fatih Terim’e son derece sıcak baktığı anlaşılırken oyuncunun amcası İlhan Mallı’nın ‘resmi teklif yapılırsa gereği yapılır’ sözleri transferin sanıldığından kolay bir şekilde gerçekleşeceği sinyalini vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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