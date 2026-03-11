Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti Avrupa basınında! İşte atılan manşetler

Wilson Rams Park'taki atmosfere de özel bir başlık açıyor: "Diğer takım taraftarı da ıslıklıyor belki ama Galatasaraylıların bunu yaparken ortaklığını, şiddetini ve coşkusunu diğerlerinin hiçbirinde bulamazsınız. Bu durum, Vadistanbul'un üzerinde büyük bir kale gibi yükselen, her tarafı kesişen otoyol şeritleriyle çevrili Ali Sami Yen'e çıkan nefes kesici tepeyi düşündüğünüzde daha da etkileyici hale geliyor. Bir pankartta, "Dünya burada cehennemle karşılaştı, cehenneme hoş geldiniz" yazarken, daha çok rakibe yönelik bir diğerinde, "Sami Yen cehenneminde yalnızsınız" yazıyordu. Eğer cehennem başkalarının ıslık çalmasıysa, burası gerçekten de cehennemin ta kendisi." Wilson yazısını, "Maçın son çeyreğinde Liverpool'un da fırsatları oldu, ancak bu Galatasaray'ın gecesiydi. Soru şu: Tek gol yeterli olacak mı?" cümlesiyle bitiriyor.