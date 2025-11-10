Galatasaray'ın iptal edilen golünde ofsayt var mı? 3 eski hakemden net açıklama

Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 yenildiği maçta Osimhen'in attığı golün VAR müdahalesiyle iptal edilmesi çok konuşuldu. Tartışmalı pozisyonların değerlendirildiği yayıncı kuruluşunun programında eski hakemler, iptal kararının doğru olduğu konusunda birleşti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenildi.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Kocaelispor - Galatasaray maçında hakem Çağdaş Altay'ın Galatasaray'ın attığı golünü iptal etmesini yorumladılar.

Bülent Yıldırım: Kocaelisporlu oyuncunun bacaklarının arasından geçiyor top. Pozisyon ofsayt. Eğer Sara'yı oradan kaldırsak hem kaleci hem oradaki oyuncunun topa olan pozisyonu farklı olabilirdi. Bu yüzden ofsayt. Baştan sona doğru.

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden pozisyonu konuşmak yanlış. Sara ile 14 numara arasında olan mücadele önemli. Orada birisi var savunma oyuncusu orada ikili mücadeleye girmiş. Orada topu kurtarma ihtimalini %1'de olsa hücum oyuncusu bunu etkiliyor. İptal kararı doğru.

Bahattin Duran: Son adam 2 numaralı oyuncu. Sara burada iki oyuncuya da net etkisi var net ofsayt. İzletme yöntemi doğru pozisyon net ofsayt. İptal doğru.