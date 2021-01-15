Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye İngiltere'den talip var
Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kaynak arayışı içine girmişken sevindirici haber İngiltere'den geldi.
Sky Sports'un haberine göre; Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
Sky Sports editörü Lyall Thomas'ın haberine göre; West Bromwich Albion, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne ile ilgileniyor.
Haberde; Galatasaray'a yapılacak kiralama teklifinde West Bromwich'in sezon sonu ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi.