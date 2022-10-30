Galatasaray'ın genç yıldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Galatasaray Kadın Voleybol takımının genç oyuncularından Beren Yeşilırmak, yalnızca spordaki yetenekleriyle değil güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. Başarılı voleybolcu Yeşilırmak'ın paylaşımlarına Galatasaraylı taraftarlarından da övgüler alıyor. Genç yıldıza, 'Aslan kraliçe' ve 'Takımın en güzel kızı' yorumları yapılıyor.
Henüz 17 yaşında genç bir voleybolcu olan Beren Yeşilırmak, 2019 yılında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na transfer oldu. Yeşilırmak, spordaki başarılarının yanı sıra duru güzelliğiyle de Instagram'da dikkatleri üzerine topladı.
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2005 doğumlu sporcu, henüz 13 yaşındayken Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.
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Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen yıldız, 2019 yılında Galatasaray'la el sıkıştı.
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Sahada pasör çarprazı pozisyonunda yer alan Yeşilırmak, güzelliğiyle taraftarın ilgisini çekti.
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