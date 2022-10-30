Galatasaray'ın genç yıldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Henüz 17 yaşında genç bir voleybolcu olan Beren Yeşilırmak, 2019 yılında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na transfer oldu. Yeşilırmak, spordaki başarılarının yanı sıra duru güzelliğiyle de Instagram'da dikkatleri üzerine topladı.