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Galatasaray'ın genç yıldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Galatasaray'ın genç yıldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Galatasaray Kadın Voleybol takımının genç oyuncularından Beren Yeşilırmak, yalnızca spordaki yetenekleriyle değil güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. Başarılı voleybolcu Yeşilırmak'ın paylaşımlarına Galatasaraylı taraftarlarından da övgüler alıyor. Genç yıldıza, 'Aslan kraliçe' ve 'Takımın en güzel kızı' yorumları yapılıyor.

Galatasaray'ın genç yıldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Henüz 17 yaşında genç bir voleybolcu olan Beren Yeşilırmak, 2019 yılında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na transfer oldu. Yeşilırmak, spordaki başarılarının yanı sıra duru güzelliğiyle de Instagram'da dikkatleri üzerine topladı.

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Galatasaray'ın genç yıldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

2005 doğumlu sporcu, henüz 13 yaşındayken Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.

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Galatasaray'ın genç yıldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen yıldız, 2019 yılında Galatasaray'la el sıkıştı.

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Galatasaray'ın genç yıldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Sahada pasör çarprazı pozisyonunda yer alan Yeşilırmak, güzelliğiyle taraftarın ilgisini çekti.

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