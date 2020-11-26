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Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz, Almanya'da Survivor'a katılıyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz, Almanya'da yayınlanan Survivor formatındaki şova katılacak.

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2015 yazında Galatasaray'a transfer olan ancak evraklardaki sorun nedeniyle hiç forma giyemeyen Kevin Grosskreutz, bugünlerde futbol dışında gündeme geliyor.

32 yaşındaki futbolcu, ülkesi Almanya'da yayınlanan Survivor formatındaki programa katılacak. Almanya'nın SAT 1 kanalında yayınlanan program, pandemi nedeniyle bu yıl yayınlanamamıştı.

Alman futbolcu, emekliliğini açıklamamış olsa da 3 Ekim 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Son olarak 3. Lig takımı Uerdingen'in formasını terleten Grosskreutz'un sahalara geri dönmesi beklenmiyor. (Sporx)

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