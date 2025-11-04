BIST 10.897
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan olay sözler!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, son dönemdeki eleştirilere rağmen daha güçlü döneceğinin mesajını verdi. Sarfettiği sözler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. ''Bu da geçecek bir süreç. Hepiniz göreceksiniz."

Süper Lig devi Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, taraftarın desteğini yeniden kazanmak için çalışmalarına devam ederken, yakın çevresine dert yandı.

ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK

Şu ana kadar ligde 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, son 6 maçta gol ya da asist katkısında bulunamadı. Buna rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Barış Alper, yakın çevresine daha güçlü döneceğinin mesajını verdi.

''HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ''

Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Ben asla pes edecek adam değilim. 15 yaşındayken amatör kümede oynuyordum, nereden geldiğimi asla unutmadım. Galatasaray bana çok şey kattı, bundan sonra iki katı çalışacağım. Bu da geçecek bir süreç. Hepiniz göreceksiniz." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

OKAN BURUK'UN GÜVENİ TAM

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da yıldız isme çok güvendiği ve zorlu maçlarda ilk 11'de sahaya sürmeye devam edeceği aktarıldı.

