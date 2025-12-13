Galatasaray'ın dünya yıldızına ilk teklifi açıklandı
Galatasaray'ın, Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mohamed Salah'a yapacağı teklif açıklandı.
Premier Lig'de 3 maç üst üste yedek bırakılan Mohamed Salah, teknik direktör Arne Slot'a isyan bayrağı çekti.
Salah, yaptığı açıklamada "Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
Yaptığı açıklamanın ardından Inter maçının kadrosuna alınmayan Salah, Arne Slot ile yaptığı görüşmenin ardından Brighton maçının kadrosunda kendisine yer buldu.
SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ İDDİASI
İngiliz basını, bu hamlenin ekonomik ve sportif kaygılar güdülerek yapıldığı ve Salah'ın sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.