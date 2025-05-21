Galatasaray'ın Andriy Lunin'e teklif yaptığı ortaya çıktı
Süper Lig devi Galatasaray ve Premier Lig ekibi Aston Villa, Real Madrid'in file bekçisi Andriy Lunin'e İspanyol ekibinde kazandığı ücretten daha fazlasını önerdi.
Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transferde gözünü kararttı.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması beklenirken, yeni kaleci arayışlarında rota Real Madrid'e çevrildi.
GALATASARAY'IN TEKLİF YAPTIĞINI YAZDILAR
Defensa Central'in haberine göre; Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki kaleci Andriy Lunin için Madrid yönetimine iki teklif sundu.
Tekliflerden birinin Galatasaray'a, diğerinin ise İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya ait olduğu belirtildi.
MADRİD'DE KAZANDIĞINDAN FAZLA MAAŞ ÖNERİLDİ
Ukraynalı kaleci için teklif yapan her iki kulübün de yıldız kaleciye şu anki maaşından daha yüksek bir teklif sunduğu ifade edildi.