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Galatasaray'ın Andriy Lunin'e teklif yaptığı ortaya çıktı

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Galatasaray'ın Andriy Lunin'e teklif yaptığı ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray ve Premier Lig ekibi Aston Villa, Real Madrid'in file bekçisi Andriy Lunin'e İspanyol ekibinde kazandığı ücretten daha fazlasını önerdi.

Galatasaray'ın Andriy Lunin'e teklif yaptığı ortaya çıktı - Resim: 1

Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transferde gözünü kararttı.

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması beklenirken, yeni kaleci arayışlarında rota Real Madrid'e çevrildi.

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Galatasaray'ın Andriy Lunin'e teklif yaptığı ortaya çıktı - Resim: 2

GALATASARAY'IN TEKLİF YAPTIĞINI YAZDILAR


Defensa Central'in haberine göre; Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki kaleci Andriy Lunin için Madrid yönetimine iki teklif sundu.

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Galatasaray'ın Andriy Lunin'e teklif yaptığı ortaya çıktı - Resim: 3

Tekliflerden birinin Galatasaray'a, diğerinin ise İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya ait olduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın Andriy Lunin'e teklif yaptığı ortaya çıktı - Resim: 4

MADRİD'DE KAZANDIĞINDAN FAZLA MAAŞ ÖNERİLDİ

Ukraynalı kaleci için teklif yapan her iki kulübün de yıldız kaleciye şu anki maaşından daha yüksek bir teklif sunduğu ifade edildi.

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