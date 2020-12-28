Galatasaray'ın 2021 hedefi Diego Costa!

Devre arasında Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi göndermek isteyen sarı-kırmızılı yetkililer, Atletico Madrid'in satış listesine koyduğu 32 yaşındaki Diego Costa'yı transfer edebilmek için düğmeye bastı.

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Atletico Madrid, Diego Costa'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Hem Falcao hem Diagne'den kurtulmak isteyen Galatasaray da bu iki oyuncunun boşluğunu Brezilya asıllı İspanyol forvet ile doldurmayı planlıyor. Sabah'ın haberine göre; Luis Suarez geldikten sonra İspanyol devinde forma şansı azalan yıldız oyuncuyla temasa geçildiği ve olumlu sinyaller alındığı öğrenildi.

Arda'yı tebrik etti

Arda Turan'la A.Madrid'de birlikte oynayan Diego Costa, Trabzon galibiyetinden sonra zafer fotoğrafı paylaşan Arda'yı tebrik etti.

Şartlar zorlanacak

İsmi Inter Miami ile anılan Falcao'dan bonservis beklentisi olmayan Cimbom, Diagne'yi Körfez ülkelerinden gelecek ilk teklife satmaya hazır. Devre arasında bu operasyon gerçekleşirse, Diego Costa için şartlar zorlanacak. Aksi halde sezon sonunda serbest kalması beklenecek.

Diego Costa ayrılmak istiyor

Öte yandan Diego Costa, Atletico Madrid'den ayrılıyor. Marca'da yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol golcü Ocak ayında takımdan ayrılmak için yönetime talebini iletti.

Emre ve Diego Costa görüşme halinde

Mundo Deportivo'da yer alan transfer haberine göre ise; Napoli, Tottenham ve Everton ile birlikte 32 yaşındaki futbolcuda ısrarcı davranın kulübün Fenerbahçe olduğu kaydedildi. İspanyol medyasına da yansıyan haberlerinden ardından Emre Belözoğlu'nun 2012-13 sezonunda Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa ile sürekli görüştüğü ifade edildi.