Galatasaray'dan transferde sürpriz: Süper Lig ekibinden geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan transferde sürpriz: Süper Lig ekibinden geliyor - Resim: 1

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'dan transferde sürpriz: Süper Lig ekibinden geliyor - Resim: 2

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetimin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan transferde sürpriz: Süper Lig ekibinden geliyor - Resim: 3

Africa Foot'un haberine göre, Galatasaray, Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Habib Keita için harekete geçti.

Galatasaray'dan transferde sürpriz: Süper Lig ekibinden geliyor - Resim: 4

Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcuyla iletişime geçtiği ve menajeriyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

