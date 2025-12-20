Galatasaray'dan transferde sürpriz: Süper Lig ekibinden geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetimin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Africa Foot'un haberine göre, Galatasaray, Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Habib Keita için harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcuyla iletişime geçtiği ve menajeriyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
