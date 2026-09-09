Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e konuk oldu.

Portekiz temsilcisi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Maça iyi başlayan Galatasaray, 6'da Inacio'nun kendi ağlarına gönderdiği golle 1-0 öne geçti.

Sporting, 27'de Catamo'nun golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Sporting, 57'de penaltıdan Suarez ve 63'te Zalazar'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sporting maçtan galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Devler Ligi'ne puansız başlayan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

Sporting ise deplasmanda Lens ile karşılaşacak.

Sporting 3 - 1 Galatasaray

MAÇ BİTTİ: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakikalık uzatma süresi verildi.

83' SON ANDA! Galatasaray'ın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta dar açıya rağmen Sara uzak köşeye çok etkili vurdu, kaleci Rui Silva parmaklarının ucuyla topu çelmeyi başardı.

82' Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Sara'nın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper çaprazdan içeri sokulmak üzereyken Araujo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Temsilcimiz, ceza alanı yan çizgisinin hemen gerisinden bir serbest vuruş kazandı.

71' TEHLİKE: Sporting'in sol kanattan gelişen atağında Gonçalves'in savunma arkasına kaldırdığı topu penaltı noktasının önünde kontrol eden Altimira, karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

63' GOL: Zalazar attı, fark ikiye çıktı... Sporting'in sol çaprazdan, ceza alanı ön çizgisinin birkaç metre gerisinden kazandığı frikikte Zalazar sağ ayağının içiyle yakın köşeye sert vurdu. Barajı geçen top, Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 3-1

57' GOL: Luis Suarez, Sporting'i öne geçirdi... Ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Luis Suarez sağ ayağının içiyle sol alt köşeye sert vurdu. Köşeyi tutturan Uğurcan'ın dokunamadığı top, direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1

57' GOL: Luis Suarez, Sporting'i öne geçirdi... Ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Luis Suarez sağ ayağının içiyle sol alt köşeye sert vurdu. Köşeyi tutturan Uğurcan'ın dokunamadığı top, direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1

54' PENALTI: Sporting'in merkezden gelişen hızlı atağında Doumbia'nın derin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Suarez, Uğurcan'dan da sıyrılıp son çizgiye hareketlenmek isterken Jakobs'la girdiği mücadele soncunda yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

46' Karşılaşmada ikinci devre başladı.

DEVRE! Temsilcimiz Galatasaray, Sporting deplasmanında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.

45+2' Temsilcimiz Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası sol kanattan gelişen Sporting atağında Suarez ceza alanı ön çizgisine doğru hareketlenip çaprazdan vuruşunu yaptı. Köşede iyi yer tutan Uğurcan üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

42' Galatasaray'ın ikinci bölgedeki paslaşmaları sonrası orta çizgiden Sallai savunma arkasına uzun bir top yolladı. Barış Alper'in hareketlendiği topu kaleci Rui Silva ceza alanı dışına kadar açılıp uzaklaştırdı.

37' AZ FARKLA! Temsilcimiz Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı... Ceza yayının gerisinde topu alan Yunus, Barış Alper'le duvar pası yapmak istedi. Barış'ın bıraktığı top, Yunus'u geçip ceza alanı sağ çaprazındaki Sane'nin önünde kaldı. Boş durumda kontrolü sağlayan Sane soluna doğru çekip önünü boşalttı ve uzak köşeye sert vurdu. Kaleciyi geçen top, direği sıyırıp auta çıktı.

27' GOL: Geny Catamo attı, skora denge geldi... Sporting'de savunmadan ileri çıkan Quaresma'nın ceza yayının gerisine doğru pasında Guilherme topu sol kanada aktardı. Zalazar içeri girerken son çizgiye doğru topu yolladı. Araujo'nun son çizgiden ortaya çevirdiği topu kale alanı önünde Sara sektirdi. Hemen yanında araya giren Catamo'nun vuruşunda top Uğurcan'ın yanından ağlarla buluştu: 1-1

17' Bu anlarda tempo biraz düştü. Temsilcimiz Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutarken Sporting savunmada kalmaya devam ediyor.

16' Sara'nın kullandığı kornerde savunma kale alanı içinde topu karşıladı ancak Galatasaray baskısı devam ediyor.

16' Sallai'nin derin pasıyla sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Batrakov'un son çizgiye inerken ortaya çevirdiği topu Altimira kornere gönderdi.

15' Mücadelenin ilk çeyreği temsilcimiz Galatasaray'ın tek farklı üstünlüğüyle geçiliyor. İlk 15 dakikadaki topla oynama istatistikleri şu şekilde:

6'GOOOL! Lucas Torreira attı, temsilcimiz Galatasaray öne geçti... Jakobs sol kanattan kazanılan taç atışını bir kez daha uzun kullandı. Ön direğe gelen topa Davinson yakın mesafeden dokundu. Kaleci Rui Silva'nın güçlükle çeldiği topa kale alanı içinden bu kez Torreira voleyle vurdu. Savunmadan da seken topu Rui Silva bir kez daha çeldi ancak hakem, gol çizgisi teknolojisi sayesinde topun tamamının çizgiyi geçtiğini belirtip orta noktayı gösterdi: 0-1

1' İlk düdük çaldı ve mücadeleye temsilcimiz Galatasaray başladı! Başarılar Galatasaray!

Sporting - Galatasaray ilk 11'ler

Sporting Lizbon: Rui Silva, Vagiannidis, Eduardo, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış Alper