Galatasaray'dan PSG çıkarması! Erden Timur harekete geçti: Icardi ve 3 yıldız için gidiyor!
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Galatasaray'a Mertens, Icardi, Juan Mata gibi dünya yıldızlarını getiren Erden Timur yeni transferler için kolları sıvadı. Ocak ayı öncesi transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur adeta PSG çıkarması yapmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü Icardi'yi kadrosunda tutmak isteyen cimbom Fransa'da kritik görüşmede 3 yıldız isim için PSG ile masaya oturacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da lige verilen arada flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.
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Aslan, Erden Timur önderliğinde dört bir koldan görüşmelerine devam ediyor.
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Cimbom'un transferdeki yol haritası da belli oldu.
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