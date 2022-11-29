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Galatasaray'dan PSG çıkarması! Erden Timur harekete geçti: Icardi ve 3 yıldız için gidiyor!

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Galatasaray'dan PSG çıkarması! Erden Timur harekete geçti: Icardi ve 3 yıldız için gidiyor!

Galatasaray'a Mertens, Icardi, Juan Mata gibi dünya yıldızlarını getiren Erden Timur yeni transferler için kolları sıvadı. Ocak ayı öncesi transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur adeta PSG çıkarması yapmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü Icardi'yi kadrosunda tutmak isteyen cimbom Fransa'da kritik görüşmede 3 yıldız isim için PSG ile masaya oturacak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan PSG çıkarması! Erden Timur harekete geçti: Icardi ve 3 yıldız için gidiyor!

Galatasaray'da lige verilen arada flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan PSG çıkarması! Erden Timur harekete geçti: Icardi ve 3 yıldız için gidiyor!

Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'dan PSG çıkarması! Erden Timur harekete geçti: Icardi ve 3 yıldız için gidiyor!

Aslan, Erden Timur önderliğinde dört bir koldan görüşmelerine devam ediyor.

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Galatasaray'dan PSG çıkarması! Erden Timur harekete geçti: Icardi ve 3 yıldız için gidiyor!

Cimbom'un transferdeki yol haritası da belli oldu.

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