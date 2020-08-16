Galatasaray'dan Muslera kararı! Ligin ilk yarısı lisans çıkartılmayabilir

Galatasaray'da yabancı kontenjanı dolarsa Fernando Muslera'ya sezonun ilk dönemi için lisans çıkartılmayacak.

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Kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da sezonun ilk yarısı için yol haritası da belli oldu. 2 yıl için imza atan 33 yaşındaki kaleci, yıllık 4 milyon TL alacak…

İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor. Şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak.

Sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmayacak Uruguaylı 1 numara ocak ayında takıma geri dönecek. Fatih'le sezona başlayacak G.Saray'da Okan kulübede oturacak.

Sezonun ilk yarısında büyük rekabete girecek Fatih-Okan ikilisi, Muslera iyileşene kadar kaleyi koruyacak.