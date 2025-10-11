BIST 10.720
Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi, Sarı-kırmızılılardan yeni bir kontrat beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Icardi, ocak ayında yeniden İtalya'ya geri dönebilir. Lige istediği gibi başlayamayan Torino, Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı - Resim: 1

Süper Lig devi Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki Arjantinli santrfor Mauro Icardi, kulübünden yeni sözleşme teklifi beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı - Resim: 2

TORINO'NUN HEDEFİ ICARDI
İtalya Serie A ekibi Torino, ligde oynadığı 6 maçta 5 puan toplamasının ardından küme düşme hattının bir sıra üstünde bulunuyor. 

Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı - Resim: 3

Sezona ilk 6 hedefiyle başlayan İtalyan ekibi, devre arasında takımını güçlendirmek için şimdiden harekete geçti. 

Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı - Resim: 4

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Golcü bir ismi kadrosuna katmak isteyen Torino'nun listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi aldığı belirtildi.

