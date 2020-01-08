Galatasaray'dan Jesse Sekidika bombası! Anlaşma 3,5 yıllık
Henry Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminin üçüncü bombasını patlattı.
Galatasaray, Eskişehirspor'la yollarını ayıran kanat forvet oyuncusu Jesse Sekidika transferini bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip bir süredir ilgilendiği Nijeryalı futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Transfer bir iki gün içerisinde resmiyet kazanacak.
Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar, ayrılacak isimler de merak konusu. Jean Micheal Seri'nin Fransa'dan talibi var. L'equipe'e göre Olympique Lyon, Jean Micheal Seri'yi gündemine aldı. Fransa temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcu için Fulham ile görüştüğü iddia edildi.
Beşiktaş Kulübü, Arda Turan'ın transfer gündeminde yer almadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
İtalya Ligi ekiplerinden Roma'nın Cengiz Ünder'i satıp, Inter'in orta saha oyuncusu Matteo Politano'nun transferi için kaynak yaratmak istediği iddia edildi.