Galatasaray'dan Jesse Sekidika bombası! Anlaşma 3,5 yıllık

Beşiktaş Kulübü, Arda Turan'ın transfer gündeminde yer almadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."