Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Genç futbolcu ile anlaşma sağlandı
Süper Kupa'da bugün Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu Can Armando Güner ile anlaşma sağladı. Güner için yapılacak ödeme de belli oldu. İşte detaylar...
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda takıma dahil olacak ilk oyuncu konusunda geri sayıma geçildi. Cimbom, genç futbolcu Can Armando Güner ile transfer için anlaşma sağladı. Transferde 7 Ocak tarihinin beklendiği öğrenilirken, oyuncunun takımına yapılacak ödeme de belli oldu. İşte detaylar...
Berkan veda etti
Galatasaray'da ara transfer döneminde ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berkan Kutlu ile vedalaştı. Berkan Kutlu'nun ayrılığı sonrası bir veda paylaşımı yapıldı.
Yusuf Demir de yolcu
Sarı-kırmızılılarda ayrılacak bir diğer isim ise Yusuf Demir. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısında Yusuf Demir ile ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.
Ahmed'in bonservisi belli oldu
Galatasaray'da talipleri bulunan Ahmed Kutucu konusunda da karar verildi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Öte yandan Galatasaray, mevcut kadrosunu koruma kararı aldı.