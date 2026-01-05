Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Genç futbolcu ile anlaşma sağlandı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda takıma dahil olacak ilk oyuncu konusunda geri sayıma geçildi. Cimbom, genç futbolcu Can Armando Güner ile transfer için anlaşma sağladı. Transferde 7 Ocak tarihinin beklendiği öğrenilirken, oyuncunun takımına yapılacak ödeme de belli oldu. İşte detaylar...