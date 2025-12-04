Galatasaray'dan Icardi için flaş karar! Derbideki tavrı bardağı taşırdı
Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbi maçında sonradan oyuna giren Mauro Icardi'nin tavrı, yönetimi kızdırdı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile ilgili kararını verirken, ocak ayı transfer dönemi için planlarını da hazırladı. İşte detaylar...
Zorlu Fenerbahçe derbisinden, sakat ve cezalı oyuncularından yoksun çıkan Galatasaray, mücadelen liderlik koltuğunu koruyarak ayrılmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetim, Buruk'un sezonun ikinci yarısında elini güçlendirme adına ara transferde nokta atışı takviyeler yapma kararı aldı.
Icardi yerine arayışlar başladı
Stoper, orta saha ve kanat hamlesi düşünen Aslan, Victor Osimhen'in sakatlık riski ve Mauro Icardi'nin de formsuzluğunu dikkate alarak yedek forvet de aramaya başladı.
Morata'nın aksine yedek kalmayı sorun etmeyecek 9 numara bakan Galatasaray, Ocak ayında bu takviyeyi gerçekleştirecek.