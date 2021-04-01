Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk cevabı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe'nin TFF'ya yapmış olduğu 28 şampiyonluk başvurusuyla alakalı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe'nin TFF'ya yapmış olduğu 28 şampiyonluk başvurusuyla alakalı açıklamalarda bulunuyor. İşte Yusuf Günay'ın açıklamalarından bazı satırbaşları...

GSTV Spikeri Ebru Gürsoy; ''FBTV yayınını hicap duyarak takip ettik. Galatasaray'ı hedef alan sözlerle iftiralar, çarpıtılmış belgeler vardı. Sipahioğlu hakaretler etti. Bilgisiz, art niyetli, yalan beyanlar, iki yüzlülük, terör örgütleriyle iltisaklılar dedi. Utanarak takip ettik.'' dedi.

Biz bu başvuruyu önce ciddiye almadık. Haklı değil, meşru değil, hukuki değil. 1923-24 yılında oynanan oyunu, 1932 yılında düzenlenen turnuvayı bugünün kurallarıyla şampiyon olarak kabul edilmesini konu alan bir başvuru..."

"TFF'nin Beşiktaş kararı var ona da geleceğiz ama Türkiye bugünkü anlamda kuralları olan bir lige 1959'da kavuşuyor. Siz 90 yıl önce, kuralı olmayan, düzeni olmayan, sürekli olmayan turnuva sonuçlarını bugüne etki edecek tasarrufta bulunamazsınız"

"TFF Tahkim Kurulu daha önce bu konuda ret kararları vermiş. Aynı konu tekrar gündeme getirilmesi spordaki barış ve kardeşliği bozucu bir etki yaratır"

- Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Bir yönetici bu üslupla konuşmalıdır. Biz camiayı ve yönetimi ayırıyor. Fenerbahçe camiası ayrıdır, yönetimi elbette ayrıdır. Gelinen nokta itibariyle, sahadaki başarısızlıklar Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itti. Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmiş durumda.

"Türkiye'nin en büyük camialarını temsil eden bir yönetici çıkıp başka büyük bir camiaya bu şekilde sözler söyleyemez. Ali Koç başkan adaylığı döneminde daha kaliteli bir futbol iklimini, daha barışçıl bir düzeni vadetti. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık..."

"Ali Koç sürekli daha kaliteli bir kulüp ve kaliteli rekabet vaadinde bulundu. Biz bunun için mutlu olmuştuk. Fakat gelinen noktada, sahadaki başarısızlıkları nedeniyle yeni bir gündem yaratma noktasına gelmiş durumdalar"

"Son 3 yılda Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı hiç yenilmediği gibi Kadıköy'de üst üste iki maçı kazanmıştır. Bu başarısızlıklarını örtmek için TFF'ye başvuruda bulundular. Bu başvuru haklı ve meşru bir talep değil."

"Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiası için kullandığı sözler asla kabul edilemez. Galatasaray'ın adını bir terör örgütüyle yan yana kullanması, son derece üzüntü verici."

Türker Arslan: Fenerbahçe daha önce başvuru yaptı ve reddedildi"

Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan: Ben 15 sene Tahkim Kurulu'nda görev yaptım. Benim başkanlığım dönemimde böyle bir başvuru yapıldı. TFF bir karar verdi, biz de bunu onayladık ve Fenerbahçe'nin başvurusunu reddettik. Bu olay federasyonun arşivinde bulunur."

"TFF'nin bu belgeyi çıkarması lazım. Tahkim kararı varken yeni bir delil veya gelişme olmadan gündeme getirilemez. Fenerbahçe'nin genç yöneticisinin beyanları çok düşük seviyede ve terbiyesizceydi. Ben 50 sendir sporun içindeyim. Bu arkadaşımız daha çok genç..."

"Beni o dönemki Fenerbahçe yöneticilerine sorarsa ne kadar tarafsız ve adil hareket ettiğimi bilir. Kararın tarihini bilemem. 2000'li yılların başlarında ret kararı verdik. TFF sorumluluk duygusu içerisinde bu ret belgesini çıkarıp yayınlamalıdır"