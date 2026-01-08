Galatasaray'dan 60 milyon Euro'luk yıldıza kanca! Taraftar adeta çıldıracak
Avrupa'nın dört bir yanında yıldız avında olan Galatasaray, Juventus'a 2024 yazında 60 milyon Euro'ya imza atan Hollandalı yıldızın peşine düştü.
Şampiyonluk yarışında ve Avrupa arenasında iddialı olan Galatasaray, orta saha transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Juventus'un dünyaca ünlü Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.
Atalanta'daki müthiş performansıyla Avrupa devlerinin peşinden koştuğu ve 2024 yazında tam 60 milyon Euro bedelle Juventus'a imza atan Koopmeiners, Galatasaray'ın yeni hedefi oldu.
Asıl mevkisi 10 numara olan ancak 8 ve 6 numarada da görev yapabilen, hatta son dönemde stoperde bile denenen "Joker", Sarı-Kırmızılıların iştahını kabarttı.