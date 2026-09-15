Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci: Dev maçla dönüyor

Kocaelispor’u tek golle geçerek liderlik koltuğunu geri alan sarı kırmızılılar, millî ara öncesinde deplasmanda yaralı Trabzonspor ile karşılaşacak.

TRABZON'DA SAHADA OLABİLİR

Bu kritik maç öncesinde gözler sakatlara çevrildi. Sağlık heyeti Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina’nın Trabzon kafilesinde yer alması için yoğun mesai harcıyor. Sporting ve Kocaeli maçlarında forma giyemeyen ikilinin Trabzon’da sahada olması bekleniyor.

SINGO MİLLİ ARADAN SONRA

Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun ise milli maçlar için verilecek aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Kocaelispor ile oynadıkları maçın ardından sakat futbolcuların durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Trabzonspor maçına yetiştirmek isteriz ama gidişatlarına bakmak gerekiyor. Ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa onları kullanmayacağız. Ancak şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo, milli takım arasından sonra tekrar başlayacak. O da bir darbe almıştı. Geçen sene sakatlık yaşadığı ayağı değil, diğer ayağına arkadan bir darbe almıştı. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır." ifadelerini kullandı.