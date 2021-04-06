Galatasaray'da transfer skandalı ortaya çıktı

Hatayspor hezimeti sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda Ozornwafor'un oynatılmadığı için teknik direktör Fatih Terim'e tepki göstermişti. Ozornwafor'un transferindeki menajer detayı ortaya çıktı.

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Valentine Ozornwafor neden transfer edildi? Galatasaray camiasında bu soru Hatay deplasmanındaki ağır yenilginin ardından bir kez daha soruldu. Savunmada Luyindama ve Marcao aynı anda cezalı iken, esas bölgesi defans olmayan Gedson Fernandes’in burada değerlendirilmesi ve kötü oynaması, Ozornwafor için, “Bugün değilse ne zaman?” sorusunu akıllara getirdi. 21 yaşındaki Nijeryalı savunmacının bu maçta bile düşünülmemesi sarı-kırmızılı camia ve taraftarlar arasında eleştiri konusu oldu.

William D’Avilla faktörü

Ancak Ozornwafor’un transferine bakıldığında ortada dönen rakamların ilginçliği de ayrıca dikkat çekti. Galatasaray’ın iki sene önce Nijerya’nın Enyimba Aba’dan 300 bin euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Ozornwafor’un menajeri de, sarı-kırmızılılar tarafından yakından bilinen bir isim; William D’Avilla... Etebo ve Onyekuru gibi diğer Nijeryalı futbolcuların da menajerliğini üstlenen D’Avila, yine sözleşmesi fesh edilen Belhanda ve Emre Kılınç gibi isimlerin de menajeri olarak görev yapıyor.

200 bin euro komisyon aldı

300 bin euroya alınan Ozornwafor’un komisyonu olarak 200 bin euro kazanan William D’Avila’nın ücretinin yüksekliğini tartışan sarı-kırmızılılar, “Ozornwafor’da bu kadar ümitsiz vaka ise neden 2 yıl önce transferi için menajerine 200 bin euro komisyon verildi” diye eleştirdi.

8 dakikada forma giydi

Ligin ilk yarısında lisansı çıkmayan, yabancı sayısının 16’ya yükselmesiyle kadroya girebilen Ozornwafor, 6-0 galip gelinen Gençlerbirliği karşılaşmasında son 8 dakikada forma giydi ve bu, tek resmi maçı oldu.

“Emin Bayram neden gönderildi?”

Luyindama, Marcao ve Donk’tan sonra Ozornwafor’un dördüncü stoper olarak bile kabul edilmemesi, “Emin Bayram neden gönderildi?” sorusunu akıllara getirdi. Futbolcunun oynama isteğini olumlu karşılayan teknik heyet, Emin’in gitmesine izin vermişti. Genç futbolcu, son dönemde kırmızı-beyazlı takımda değişmez isim oldu.





