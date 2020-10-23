Galatasaray'da Ocak operasyonu! Eski Fenerli Aslan oluyor

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve istediği transferleri gerçekleştiremeyen Galatasaray gözünü yine Ocak’a dikti. Eski Fenerbahçeli yıldız da Galatasaray forması giyecek.

Abone ol

Kötü bir transfer dönemi geçiren ve ligde ilk 5 haftada 2 kez kazanabilen Galatasaray gözünü yine Ocak'a dikti! Son iki sezonun devre aralarında önemli hamleler yapan Sarı- Kırmızılılar bir kez daha ara transfer döneminde kadroya flaş dokunuşlar yapmayı hedefliyor.

3 yıldızı istemiyor

Yönetimin ilk hedefi, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yaz transfer döneminde gönderilemeyen Belhanda, Feghouli ve Ryan Babel gibi isimlerle yolları ayırmak. Ardından kadronun eksik bölgelerine takviye için kollar sıvanacak. Fatih Terim'in sol kanada ve orta alanın ortasına alınmasını istediği isimler için toplantı yapılacak.

Garry Rodrigues için kiralık formülü

Listenin ilk sırasında Garry Rodrigues bulunuyor. Kısa süre önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız futbolcunun Al Ittihad'tan bedelsiz kiralanması planlanıyor. Kısa süre önce Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesh edip Al Ittihad'a dönen Garry Rodrigues gözünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Yıldız futbolcu yeniden Galatasaray formasını giymeye çok sıcak bakıyor.

Kadroda kalmıştı

Fatih Terim'in yaz transfer döneminde istediği Jean-Michael Seri, kulübünün bırakmamasından dolayı kadroya katılamamıştı. Fulham, geçen sezon kiraladığı 29 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle göndermeyi amaçlamış ancak talep edilen bedel kimse tarafından ödenmeyince kadroda kalmıştı.

"Galatasaray'a dönmek istiyorum"

Seri'ye yıllık 2.8 milyon euro maaş ödeyen Fulham'ın bu bedelin en azından yarısından kurtulmak için oyuncuyu göndermek istediği kaydedildi. Seri'nin de menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.