Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen sözlerin ardından oklar Ryan Babel dışında iki isme daha döndü. Öte yandan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi.

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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz’in Donk ve diğer futbolcularla, hocası Fatih Terim’i hedef alan sözleri kulübü karıştırdı. Sarı kırmızılılarda cezası biten tecrübeli çalıştırıcının Göztepe maçı sonrası başkana yanıt vermesi bekleniyor. Mustafa Cengiz’in GSTV’den sonra kendilerini yine hedef almasından rahatsız olan futbolcular da sessiz kalmayacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz cephesinden başlayalım.

1- Mustafa Cengiz önce “Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıyor. Akşam parti sabah idman..” deyip oyuncuları hedef aldı. Cengiz sadece Donk’u değil “Hollandalılar Çetesi” diye tanımladığı 3 ismi eleştiriyordu. Hollanda doğumlu Ömer Bayram, Donk ve Babel.

Hocasına ve futbolculara güvenmiyor

2- Cengiz, Fatih Terim’i de “Bir ABD’ye gidiyor bir Bodrum’a. Özel uçuşlarda, kulübün ücretsiz haklarını Terim ve ekibi kullanıyor” diyerek hedefe koydu. Bu sözler G.Saray Başkanı’nın hocası ve futbolcularına olan güvensizliğinin açık ve net ifadesiydi. Cengiz bu sert sözlerinin Terim’in oyuncuların kulağına gideceğinden emin, kılıcını çekmiş savaşı başlatmıştı. Dün akşam ise G.Saray iddialarla ilgili yalanlama yayınladı. Ancak bu açıklama tartışmaları da kafalardaki soru işaretlerini de tam olarak gidermedi.

Şimdi gözler Terim'in maç sonrası yapacağı açıklamada

Başkan Mustafa Cengiz ile daha önce birkaç kez kriz yaşayan ama bu krize üstü kapalı sözlerle ifade eden Fatih Terim şu anda sessizliğini koruyor. Ancak tecrübeli teknik adam sonuna kadar futbolcuların arkasında. Onların Mustafa Cengiz için yapacağı hiçbir eyleminin önünü geçmedi. Futbolcuların Mustafa Cengiz’e karşı birlik ve beraberliklerini gösterdiği fotoğrafa girmedi ama onları bu eylemleri konusunda destekledi.

“Artık bir değil, iki değil, üç değil''

Başkan Mustafa Cengiz’in camiada sürekli üçüncü kişilere bu sözleri sarf ettiğinden haberdar olduğunu belirten deneyimli teknik adam yakın çevresine “Artık bir değil, iki değil, üç değil. Şaşırmadım, şaşırmıyorum. Her hafta başka bir olay!” diyerek kritik bir maç öncesi bu konunun gündeme gelmesine tepki gösterdiği öğrenildi.

Fatih Terim konuşacak

Fatih Terim’in hafta sonunda oynanacak Göztepe karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa yapacağı açıklamada başkan Mustafa Cengiz’e ve yaşananlara yanıt vereceği ifade ediliyor.