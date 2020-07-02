Galatasaray'da Falcao'nun yerine iki dünya yıldızı

Galatasaray'da yönetimin indirim talebine olumsuz yanıt veren Radamel Falcao, gözden çıkartıldı. Falcao'nun yerine iki dünya yıldızından birisi gelecek.

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Galatasaray'a sezon sonunda Radamel Falcao müjdesi gelebilir. Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Al Wahda teklif yaptı

Arabistan basınına yer alan habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti. Yönetim kurulunda alınan prensip kararına göre ayrılmak isterse Falcao'nun gitmesine izin verilecek.

Falcao'nun yerine iki dünya yıldızı

Falcao giderse sarı-kırmızılı yönetimin gözüne kestirdiği iki isim var. Birincisi PSG'den ayrılan Edinson Cavani. Diğeri ise Juventus'tan ayrılmak isteyen Gonzalo Higuain.

Önce Terim'e sorulacak

Teknik direktör Fatih Terim her ne kadar "Kariyere değil geleceğe yatırım yapmak istiyoruz" dese de, önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında taraftarın gönlünü alacak bir forvet transferi için neler yapılabileceği masaya yatırıldı.

Yönetime sundu

Abdurrahim Albayrak, Mayıs ayı içinde pek çok farklı menajerin önüne getirdiği Cavani ile yine menajerlerin önüne koyduğu Higuain isimlerini yönetim kuruluna sundu. Ancak yönetim, iki isimle temas kurmadan önce Terim'den 'olur' alacak. Böylece herhangi bir anlaşmazlığın yaşanmasının önüne geçilecek.

Düşüşe geçti

Mbappe ve Neymar gibi yıldız isimlerle birlikte forma giyen Cavani için bu sezon düşüş yılı oldu. Uruguaylı futbolcu, 14 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Muslera devreye girecek

Fernando Muslera'nın, Edinson Cavani transferi için aracı olmaya hazır olduğu ve 33 yaşındaki oyuncuyu, Türkiye'ye gelmeye ikna edebileceği vurgulanıyor.

Higuain ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın listesindeki diğer yıldız Gonzalo Higuain, özellikle annesinin ciddi hastalığından dolayı, corona virüsüne yakalanmak istemiyor. Bu sebeple Higuain, İtalya'ya tekrar dönmeyi düşünmüyor. Böylece Higuain'in Juventus hikayesi burada sona erebilir.