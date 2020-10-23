Galatasaray'da deprem! Abdurrahim Albayrak istifadan dönmüş

Başkan Mustafa Cengiz’in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmalarından rahatsızlık duyan İkinci Başkan Albayrak’ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı.

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Ligde son üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in Falcao, Feghouli ve Belhanda hakkında yaptığı açıklamalarından ardından şimdi de Abdurrahim Albayrak krizi patlak verdi. İşte yaşananlar...



Milliyet'in haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz’in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmalarından rahatsızlık duyan İkinci Başkan Albayrak’ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı.

İstifadan vazgeçti

Önceki gün Florya’ya giderek Fatih Terim’e destek olduğu mesajını veren sarı-kırmızılı idarecinin, ocak ayında erken seçime gidilmesi şartıyla istifa kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Mesafe koydu

Galatasaray İkinci Başkanı bundan sonra ise Başkan Cengiz ve yönetimle arasına mesafe koyma kararı aldı. Deneyimli yöneticinin kulübün bir an önce seçime gitmesi için çalışma başlattığı da belirtildi.

Küskünler 4 oldu

Abdurrahim Albayrak ile beraber yönetimde kalıp, küskün olan isimlerin sayısı da böylece dörde yükseldi. Albayrak dışında Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı da yönetimle bağlarını koparmış durumdular.