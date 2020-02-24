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Galatasaray'da bayram Fenerbahçe'de hüsran

Kadıköy'de yıllar sonra kazanan Galatasaray'ın taraftarları, sevinç gösterileri yaparken; Fenerbahçeli taraftarlar, takım otobüsüne saldırdı.

20 yıl sonra Galatasaray'a iç sahada mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin girişinde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdırdı, "Ali Koç gelecek, hesap verecek" sloganları attı.

Galatasaray taraftarı Florya'ya yığıldı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın etti ve takımlarını beklemeye başladı.

Sarı-kırmızılı otobüsün görünmesinin ardından adeta bir karnavalı anımsatan görüntüler sergileyen taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevinç gösterisinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kafile adeta şampiyon olmuş gibi tesislerin içine giriş yaptı.

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