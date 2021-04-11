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Galatasaray'da antremanında şok! Falcao ile Kerem havada kafa kafaya çarpıştı kırık var

Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye kaldırıldı. Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi.

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Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda yaşanan kafa çarpışmasının ardından Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisinin planlandığı kaydedildi.

Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Ayrıca dün akşam sakatlanan DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, ödem ve kanama tespit edildi.

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