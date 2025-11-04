BIST 10.914
Galatasaray’da Ajax maçı öncesi iki eksik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadele öncesi Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı.

5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak maça Johan Cruijff ArenA ev sahipliği yapacak. Maçı Fransız hakem Benoît Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini Thomas Leonard üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Willy Delajod olacak.

İKİ EKSİK VAR

Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

