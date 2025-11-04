BIST 10.931
Galatasaray'da Ajax maçı hazırlıkları bitti! Son idmandan görüntüler Yunus Akgün...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor müsabakasında ağrı hisseden Yunus Akgün takımla çalıştı. Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde Amsterdam'a gidecek.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Ajax müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakasında ağrı hisseden Yunus Akgün ise takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.

Ajax-Galatasaray müsabakası, yarın TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

