Galatasaray'da Afrika Kupası krizi! Osimhen ve 3 futbolcu bu maçları kaçıracak

21 Aralık 2025- 18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Afrika Kupası boyunca sarı-kırmızılı ekip Süper Lig’de Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarına çıkarken, Süper Kupa’da ise önce Trabzonspor’la turu geçerse finalde Fenerbahçe ya da Samsunspor ile oynayacak ve bu isimler bu karşılaşmalarda görev alamayacaklar.