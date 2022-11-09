Galatasaray'a Morutan müjdesi! Menajeri "Türkiye'ye döneceğini zannetmiyorum" demişti...

Sezona Luca D'Angelo yönetiminde başlayan Pisa, ilk 6 haftada sadece 2 puan topladı ve Luca D'Angelo'nun görevine son verildi. Luca D'Angelo'nun ardından göreve Rolando Maran getirildi. Maran yönetiminde 6 maça çıkan Pisa bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puan toplamayı başardı.