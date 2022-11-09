Galatasaray'a Morutan müjdesi! Menajeri "Türkiye'ye döneceğini zannetmiyorum" demişti...
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda istenileni veremediği için takımdan gönderilen 23 yaşındaki genç yetenek için takımı Pisa harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalya Serie B ekibi Pisa, menajerinin "Türkiye'ye döneceğini zannetmiyorum" dediği Morutan'ın bonservisini almaya karar verdi.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan, sallantıda başladığı Pisa kariyerinde yükselişe geçti. Rumen futbolcunun Pisa'nın yaşadığı teknik direktör değişiminin ardından adeta yıldızı parladı.
Sezona Luca D'Angelo yönetiminde başlayan Pisa, ilk 6 haftada sadece 2 puan topladı ve Luca D'Angelo'nun görevine son verildi. Luca D'Angelo'nun ardından göreve Rolando Maran getirildi. Maran yönetiminde 6 maça çıkan Pisa bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puan toplamayı başardı.
Olimpiu Morutan da Rolando Maran'ın göreve getirilmesiyle yükselişe geçti. Rumen futbolcu Pisa'nın oynadığı son maçta 2 golle yıldızlaştı. Morutan 11 maçta 3 gol 3 asistle oynadı.
Galatasaray ve Pisa arasında yapılan anlaşmada Pisa'nın İtalya Serie A'ya çıkması durumunda Morutan bonservisiyle Pisa'ya transfer olacak.