Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber! İşte yurt dışındaki bomba iddia

Uzun zamandır transferi için görüşmeler yapılan Manoca'nun golcüsü Radamel Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Uzun zamandır Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao ile görüşmeler yapan hatta Kolombiyalı isimle el sıkıştığı ileri sürülen Galatasaray'a kötü haber geldi.

Yurt dışı kaynaklı iddialardan birincisi Sky Sports muhabiri Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Kolombiyalı golcünün, Monaco'da kalmayı tercih etmesi. Haberde Falcao'nun Galatasaray ile anlaşmadığı, ocak ayında Çin Ligi'ne gitmeyi düşündüğü belirtildi.

Gelmekten vazgeçti

İkinci iddia ise Kolombiyalı spor yazarı Antonio Casale'den geldi. Casale, katıldığı "En la Jugada" programında Falcao'nun gelecek adımlarını çoktan planladığını ve Galatasaray'ın teklifini reddettiğini açıkladı.

İki faktör etkili oldu

Dil ve büyük kültürel fark, ailesinin konforu konusunda Falcao'nun ikna olmadığı iki faktör olduğu öğrenildi.