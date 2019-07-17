Galatasaray'a Çin piyangosu vurdu!

Çin Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou, Fatih Terim'in satışına onay verdiği Diagne'nin fiyatını sordu.

Galatasaray'da transferin önünde çok büyük bir engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Senegalli yıldızın Suudi Arabistan'a satışının suya düşmesi sonrası sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'a Çin'den müjde geldi.

Çinliler fiyat sordu

Takvim'in haberine göre; Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi.





13-14 milyon Euro

Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi. Galatasaray'ın 13-14 milyon Euro civarında bir rakamı bile kabul edebileceği belirtiliyor..