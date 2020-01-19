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Galatasaray-Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Önemli mücadelede sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de en son 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçına çıkacak olan Galatasaray, 3 puan alarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Yukatel Denizlispor'da da hedef, İstanbul deplasmanından puanla dönmek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Saracchi'nin yanı sıra Martin Linnes ve Emre Akbaba'ya da ilk 11'de şans verdi.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Saat 16:00'da başlayacak olan maçta, sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Oğuz Yılmaz, Murawski, Onazi, Zeki Yavru, Aissati, Olcay Şahan, Rodallega

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