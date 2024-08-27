Galatasaray - Young Boys / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta 3-2 kaybettiği Young Boys takımını ağırlıyor.

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Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında evinde Young Boys'la karşı karşıya mücadele ediyor. Galatasaray'ın Young Boys'u evinde ağırlayacağı karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetiyor.

Galatasaray 0 - 0 Young Boys

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+3' İlk yarının sonuna 3 dakika daha ilave edildi.

35'Icardi sol kanattan içeri çevirdi. Kerem'in ceza sahasının solundan yaptığı şık vuruşta top kalecide kaldı.

31'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına Ganvoula'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa kale önünde vuruşunu yapan Colley topu boş ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

26'Ziyech sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Batshuayi'nin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

23'Galatasaray bu dakikalarda rakip yarı alanda seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

14'Kerem'in pasında sol çaprazda topla buluşan Batshuayi doğrudan kaleyi düşündü. Batshuayi'nin şutunda top savunmadan döndü.

8'Ugrinic kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sert şutta top, Muslera'da kaldı.

7'Colley sol çaprazda yerde kaldı. Young Boys kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Young Boys ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

Tur için 2 farklı galibiyet gerek

İlk maçta rakibine 3-2 kaybeden Galatasaray'ın, turu geçmek için Young Boys'u 2 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. Her türlü tek farklı galibiyette uzatmalara gidecek olan maçta, beraberlik ve Young Boys'un galibiyeti halinde tur İsviçre ekibinin olacak.

Avrupa'da 318. maçını oynayacak

Galatasaray, Young Boys karşılaşmasıyla Avrupa'da 318. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar oynadığı 317 müsabakada 113 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Aslan bu karşılaşmalarda 429 gol atarken, kalesinde 475 gol gördü.

Elemelerde 33 maç yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıkan Galatasaray daha önce bu organizasyonda 17 kez de gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt, 10 kez de elemelerden gruplara yükseldi.

Galatasaray'da, Young Boys müsabakasında geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçından kırmızı kart cezalısı olan Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı yer almayacak. Tedavisi süren Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.

Norveçli Espen Eskas yönetecek

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mohammad Usman Aslam, VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink olacak.