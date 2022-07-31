Galatasaray yıldız isim ile anlaşma sağladı İstanbul'a geliyor!

Durgun bir transfer sezonunu geçiren Galatasaray, 6 numaralı bölge için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak kadrosuna Seferovic'i katan Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki Norveç milli takım futbolcusunun bugün akşam saat 19.30 da İstanbul'a inmesi bekleniyor.