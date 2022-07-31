Galatasaray yıldız isim ile anlaşma sağladı İstanbul'a geliyor!
Son olarak Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı. Yıldız ismin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Durgun bir transfer sezonunu geçiren Galatasaray, 6 numaralı bölge için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak kadrosuna Seferovic'i katan Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki Norveç milli takım futbolcusunun bugün akşam saat 19.30 da İstanbul'a inmesi bekleniyor.
Galatasaray'da transferde hareketlilik sürmeye devam ediyor.
Özellikle 6 numara konusunda arayışlara ilk sırada yer veren yönetim Okan Buruk'un ısrarla istediği ön liberö Fredrik Midtsjö'yü 19.30'da İstanbul'a getiriyor.
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı.