Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig şampiyonluk maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 42'inci ve son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışının gerisinden gelip üst üste galibiyetlerle lider Beşiktaş'ı puan olarak yakalayan Aslan; Malatya mücadelesini farklı skorla kazanıp, sezonu mutlu sonla noktalamak istiyor. Şampiyonluk gününde tüm detaylar canlı yayınla İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Malatyaspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Geçen hafta Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in son haftasına lider Beşiktaş'la puanını eşitleyerek girdi. 81 puanı ve 42 averajı bulunan Aslan, 44 averajlı lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluğu kovalıyor.

GALATASARAY- YENİ MALATYASPOR: 0-1 (CANLI SKOR)

Maçta ilk yarı bitti.



39- GOOOOL! Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golü ile maçta öne geçiyor.

22- Kaleci çıkardı! Galatasaray atağında Babel'in sağ kanattan ortasına Halil yakın mesafeden kafayı vurdu kaleci Ertaç son anda gole izin vermedi savunma topu kornere gönderdi.

21- Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına gönderdiği topa sol çaprazda Emre vurdu Ertaç kurtardı. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı da havada.

18- Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ceza sahası dışının hemen dışından sağ çaprazdan bir şu denemesi yapıyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

10- Galatasaray atağında ceza alanına doldurulan top Semih'ten sekti Arda dönerek vurdu top yandan auta gitti.



5- Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Semih Kaya kafayla topu uzaklaştırıyor.

11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu.

Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh