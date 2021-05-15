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Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig şampiyonluk maçı (11'ler)

Süper Lig'in 42'inci ve son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışının gerisinden gelip üst üste galibiyetlerle lider Beşiktaş'ı puan olarak yakalayan Aslan; Malatya mücadelesini farklı skorla kazanıp, sezonu mutlu sonla noktalamak istiyor. Şampiyonluk gününde tüm detaylar canlı yayınla İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Geçen hafta Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in son haftasına lider Beşiktaş'la puanını eşitleyerek girdi. 81 puanı ve 42 averajı bulunan Aslan, 44 averajlı lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluğu kovalıyor.

11'ler:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu.

Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

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