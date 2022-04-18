Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mohamed

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Kenan, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Dicko, Donsah, Nshimirimana, Mustafa, Tetteh

Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, oynadığı müsabakalarda aldığı 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.