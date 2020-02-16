Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Üst üste 5 galibiyetle şampiyonluk iddiasını güçlendiren Galatasaray, Yeni Malatyaspor önünde serisini sürdürmek için mücadele ediyor. Aslan’da tek hedef 3 puanı alıp Kadıköy’de oynayacağı Fenerbahçe mücadelesi öncesi moral depolamak. Peki, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek ve zorlu 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte en fazla gol atan (17) ve en az gol yiyen (2) takım konumunda. Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (1B 4M), son galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı (2-0).

Bu sezon Süper Lig'de 17 gol yiyen Galatasaray, ilk 21 haftalar itibarıyla daha az golü en son 2011/12'de kalesinde görmüştü (15). Bu sezon Sivasspor'un (19) ardından deplasmanda en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor (18), çıktığı 11 karşılaşmanın 10'unda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Alper Ulusoy

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre, Adem

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut