Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Aslan, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Malatya temsilcisi ise prestij peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Babel, Kerem, Halil
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Buğra, Gameli, Campi, Hafez, Donsah, Azubuike, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh
Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, oynadığı müsabakalarda aldığı 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.