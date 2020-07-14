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Galatasaray yabancı sınırlamasının iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu

Anadolu Ajansı

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu. 

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur" ifadesi kullanıldı.

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