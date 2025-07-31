Galatasaray, Victor Osimhen'i resmen duyurdu

Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i 75 milyon euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir uğraş verdiği Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’in transferi konusunda mutlu sona ulaştı.

Victor Osimhen, anlaşmaya varılmasının ardından transferi resmiyete kavuşturmak için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi ile birlikte Almanya’dan özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

SÖZLEŞME SÜRESİ 4 YILLIK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray, yıldız isim ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

OSIMHEN'İN MALİYETİ

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan duyuruda 75 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edilirken, oyuncuya her sene için net 15 milyon euro garanti ücret, 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı ücreti ödeneceği duyuruldu.

KAP AÇIKLAMASI

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da Victor Osimhen attığı gollerle ve saha içindeki performansıyla öne çıktı.

Nijeryalı yıldız Galatasaray'da kiralık geçirdiği sezonda, ligde 26 gol atarak gol kralı oldu.

Kariyerinin en golcü sezonunu sarı-kırmızılı forma ile geçiren Osimhen, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 41 maçta Galatasaray formasını terletti, 37 gol attı, 7 asist yaptı.