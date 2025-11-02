Galatasaray ve Trabzon'un penaltı beklediği iki pozisyon çok konuşuldu

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor 28. dakikada penaltı bekledi ancak hakem VAR kontrolünden sonra oyunu devam ettirdi. Yine maçın son dakikalarında Osimhen'e yapılan müdahalede sarı kırmızıl taraftarlar penaltı bekledi. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler, iki pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile berabere kalırken hakem Cihan Aydın düdükleri çok konuşuldu. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Galatasaray-Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Zubkov'un şutu Sara'dan geri döndü. Pozisyonun ardından bordo-mavili oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından oyunun devam etmesini istedi.

TRABZONSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: 'Devam kararı doğru. Oyuncunun genişletmiş olduğu sağ eline gelse pozisyon penaltı olacak ancak yakın mesafedeki eline geldiğinden dolayı penaltı değil.'

Bahattin Duran: 'Bence de penaltı değil. Sağ eline gelse penaltı diyebilirdik ancak sol eli doğal konumda devam kararı doğru.'

Deniz Çoban: 'Bence de devam kararı doğru.'

OSIMHEN'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: İlk başta penaltı çaldı zannettim. Çünkü Cihan Aydın böyle penaltı veriyor. Ama bu pozisyon korner.

Bahattin Duran: Penaltıdan bahsedilemez. Hakemin vücut dili çok yanlış sonra fark etti zaten. Eğilerek orayı göstermesi olmadı. Osihmen vurduktan sonra Trabzonsporlu oyuncuya temas ediyor. Köşe vurulu olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Hakem köşe vuruşu mu, kale vuruşu mu? diye odaklanırken penaltı beklentisini düşünemeden hemen kale vurulunu gösterdi, yanlış. Beklenti olduğunda önce burada bir şey yok dedikten sonra kale vuruşunu gösterse beklentiyi engellemiş olurdu. Zaten pozisyon da korner.